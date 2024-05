Le premier match de cette phase de groupes a donné un avant-goût de ce qui attend les férus de la BAL dans la conférence Sahara. Il a fallu une prolongation pour départager les deux équipes. L’ APR, l’armée patriotique rwandaise, grâce à son numéro 2 Noël Obediah décroche une victoire précieuse. Il bat l’US Monastir (89-84).

L’USM et APR ne se sont pas faits de cadeaux ce samedi 4 mai. Les deux équipes ont tenu en haleine leurs supporters notamment la forte mobilisation rwandaise. APR a tenu tête durant le premier quart temps (20-20). L’US Monastir portée par l’un des tireurs d’élite de la BAL, l’ex Gabelou Marcus Crawford, va réussir à se détacher à la pause sans creuser l’écart (49 -30).

Le rythme intense du match va reprendre de plus belle lors de la deuxième période. Porté par Adonis Filer, l’APR talonne toujours Monastir. Le score est de 52-55 à la fin 3e quart temps. Le dernier quart temps sera le plus décisif pour les deux équipes qui n’ont pas eu un écart considérable dans le niveau de jeu. À 25 secondes de la fin, Monastir mène toujours (74-73) mais reste sur le qui-vive.

Un tir primé au buzzer pour tout relancer !

Rien n’était fini dans ce match. Dans le money-time qui s’est joué âprement, APR a été le plus chanceux. Noël Obadiah qui a inscrit le premier tir primé de la partie a réussi le plus décisif. Au buzzer, il inscrira les 3 points qui permettra à l’équipe rwandaise d’égaliser et de décrocher une prolongation(78-78).

Psychologiquement requinquée, l’équipe rwandaise va reprendre les hostilités de plus belle durant les 5 dernières minutes. Rien n’arrêtera l’APR qui domine et remporte ce bout de match (11-6).

L’Armée Patriotique Rwandaise remporte le premier match de la conférence Sahara (89-84). Battu, l’US Monastir jouera l’AS Douanes ce dimanche à 17h30.