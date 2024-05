Pour cette 4e édition de la BAL, l’AS Douanes veut puiser sur son expérience de ces trois dernières années pour conquérir le titre. Pour atteindre son objectif, l’effectif des Gabelous s’est renforcé avec des expérimentés de la ligue africaine.

En conférence de presse à la veille de leur premier match, l’entraineur de l’AS Douanes Mamadou Gueye Pabi est revenue sur le recrutement particulier de son club cette saison. Les Gabelous veulent miser sur l’expérience. « C’est la raison pour laquelle nous avons pris des joueurs assez expérimentés qui ont pratiquement tous joué dans cette BAL pour se parer à toute éventualité comme l’année dernière perdre ses deux premiers matchs et se retrouver dans des situations difficiles ».

Quatre équipes disputeront la conférence Sahara qui mettra en jeu deux tickets qualificatifs pour l’ultime étape à Kigali. Pabi rassure. « Tout ce qui dépend de nous est la préparation physique, mentale, tactique, collectif et individuel. Ces choses dépendent de nous. Nous allons nous donner à fond pour représenter dignement le Sénégal ».

Avec une équipe composée de Gabelous finalistes de l’édition passée et des recrues qui ont disputé une saison de BAL au moins, le technicien veut des joueurs engagés sur le parquet. « En basket, même s’il y a des incompréhensions dans le jeu, y’a des choses qui dépendent des joueurs. C’est défendre, bien replier, assurer les box out. C’est de la personnalité. En attendant de progresser match après match pour pouvoir rectifier sur le plan tactique et collectif ».

Rappelons que Mamadou Gueye Pabi est le meilleur entraineur de la BAL 2023, l’édition précédente.

wiwsport.com