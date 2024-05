Titulaire contre FC Lorient pour la 3ᵉ fois consécutive en Ligue 1, l’international sénégalais Nampalys Mendy s’est illustré avec un caviar lors de la victoire des siens (2-0) face aux Merlus, en match comptant pour la 32ᵉ journée de Ligue 1. C’est sa toute première passe décisive cette saison avec le RC Lens.

Auteurs de deux défaites lors de leurs trois dernières sorties en Ligue 1, dont une défaite contre Olympique de Marseille (2-1, 31ᵉ j.), les Sang et Or avaient besoin de gagner face aux protégés de Régis Le Bris pour retrouver le sourire et c’est désormais chose faite. Pourtant, les coéquipiers de Bamba Dieng, absent pour une blessure, avaient bien géré les 45 premières minutes en faisant (0-0) à la mi-temps.

Mais, en deuxième période, ils n’ont pas pu éviter l’ouverture du score des poulains de Frank Haise, sur un joli but d’Elyi Wahi suite une somptueuse passe décisive du milieu de terrain sénégalais, Nampalys Mendy (1-0, 57’). Après l’ouverture du score des Lensois, les Lorientais avaient quelques opportunités pour revenir au score, seulement, ils manquaient d’adresse devant les buts gardés par Brice Samba. C’est dans les dix dernières minutes de la rencontre que le RC Lens a marqué le break par l’intermédiaire de David Costa (2-0, 81).

