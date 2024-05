Basketball Africa League (BAL) a dévoilé une liste d’artistes qui se produiront à Dakar Arena lors de la phase de qualification de la Conférence Sahara, offrant ainsi un spectacle sensationnel aux fans de basketball.

Selon un communiqué officiel, la liste d’artistes comprend des noms tels que Daara J Family, Mia Guissé, VJ, DJ Beenouch et DJ Dollar, parmi d’autres talents. Chaque rencontre sera animée par plusieurs artistes, avec des performances en avant-match et à la mi-temps. L’ouverture du weekend verra des prestations de Daara J Family, VJ, New Generation Crew, l’Équipe Sacrée et DJ Dollar, tandis que Dip Doundou Guiss et Jeeba enflammeront les mi-temps des matchs de clôture.

En plus des performances musicales, les spectateurs pourront également profiter de spectacles de dunks. Une Fan Zone sera aménagée sur le parking de Dakar Arena, offrant une variété d’activités pour tous les âges, y compris des matchs de basket en 3 contre 3, des food trucks, une cabine photo et une boutique BAL. La BAL, maintenant à sa quatrième saison, promet de ravir les fans avec un mélange captivant de basketball de haut niveau et de divertissement. Avec le soutien de la FIBA et de la NBA, cet événement sportif, présidé par Amadou Gallo Fall, est devenu un incontournable du calendrier sportif africain. Alors que les équipes s’affrontent sur le terrain, Dakar vibrera au rythme de la musique et des acrobaties, offrant une expérience inoubliable aux fans.

wiwsport.com