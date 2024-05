La saison 4 de la BAL se poursuit ce week-end au Dakar Arena. La conférence Sahara qui suit celle du Nil aura lieu du 4 au 12 Mai et va enregistrer une 3e participation des Gabelous qui ont perdu la finale de l’édition passée. Avec des retours et des renforts, l’AS Douanes vise Kigali et plus.

Contrairement à l’édition passée où l’AS Douanes a eu du mal à décrocher son billet pour le final 4 avec deux défaites d’entrée, cette fois-ci l’équipe mise sur ses 3 participations, son expérience, pour survoler la phase des groupes. Devant son public qui a fait de la première journée, une sold out, Alkaly Ndour et ses coéquipiers iront à la quête d’une qualification, mais aussi une domination à domicile. Chaque conférence disputera une phase de groupes de 12 matchs, chaque équipe affrontant deux fois les trois autres.

Qui sera le maître de la conférence Sahara ?

Quatre équipes vont se disputer les 2 places qualificatives : AS Douanes (Sénégal), US Monastir (Tunisie), River Hoops (Nigéria) et APR Armée Patriotique Rwandaise (Rwanda). Des adversaires que les représentants du pays hôte de cette troisième étape de la BAL 2024 ont déjà affrontés lors de leurs deux dernières participations sauf APR qui joue pour la première fois cette compétition. Ce qui annonce une rude bataille sur le parquet de Dakar Arena. Les retrouvailles entre le club Sénégalais et celui Tunisien seront très attendues. La bande à Jean-Jacques Boissy avait réussi un match mémorable la saison passée en venant à bout de l’US Monastir (76-60). Avant cela, les Gabelous devront se défaire de Rivers Hoops d’abord ce samedi à 17h30 avant de retrouver les Tunisiens, le jour suivant à la même heure. Le 3e match de l’AS Douanes se jouera le match 7 mai à 19h00 contre l’APR. Puis de continuer avec la phase retour à partir du 9 mai.

Groupe des Gabelous, le rappel des troupes

Comme d’habitude, le recrutement de l’AS Douanes met toujours de l’eau à la bouche. Pour cette édition 2024, l’AS Douanes mise sur l’expérience africaine. Fall et Boissy qui avaient rejoint le championnat français font leur retour à la source. Comme quoi, la BAL est devenue la compétition à ne pas manquer pour plusieurs. En plus cette saison, de réussir à faire signer l’ex-joueur de Monastir, le pivot Sénégalais IbaThomas.

La liste sélectionnée comprend Ibrahima Thomas, Alkaly Mamadou Ndour, Mamadou Lamine Diop, Jean-Jacques Boissy, Abdoul Aziz Sy, Samba Daly Fall et Adama Diakité. Cinq joueurs étrangers complètent l’effectif : Mike Fofana (Côte d’Ivoire), Harouna Abdoulaye (Niger), Christopher Obekpa (Nigéria), Michael Chukwuma IfeanyichukwuOchereobia (Nigéria) et Madut Akec (Soudan/Australie). Khadim Rassoul Mboup, le 13e joueur, vient de l’Académie NBA comme le suggère le programme BAL Elevate.

Qu’est-ce que la BAL ?

La Basketball Africa League est une ligue africaine qui regroupe les 12 meilleurs clubs du continent. Cette compétition en est pour sa 4e saison. La ligue, qui est l’attraction du basketball africain, et qui fait parler d’elle en dehors du continent, est dirigée par Amadou Gallo Fall. Cette saison, une nouvelle conférence a vu le jour, celle de Kalahari en Afrique du Sud enregistrant ainsi une nouvelle ville hôte. Le nombre de matchs joués durant cet exercice passera de 38 à 48.

Les 48 matchs seront diffusés en direct dans 214 pays et territoires via les partenaires de la BAL.

wiwsport.com