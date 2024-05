Les protégés de Mauricio Pichettino et ceux d’Ange Postecoglou s’opposent ce jeudi 2 mai 2024, en match retard de la 26ᵉ journée du championnat anglais. Les formations des deux Lions, Nicolas Jackson et Pape Matar Sarr chercheront à renouer avec le succès dans ce derby de Londres.

Battus par Arsenal(3-2) lors de la précédente journée, Pape Matar Sarr et ses coéquipiers seront en déplacement à Stamford Bridge pour se mesurer à leurs voisins de Chelsea qui avaient été tenus en échec (2-2, 35ᵉ j.) par Aston Villa.

Cette rencontre promet de chaudes empoignades, car les deux clubs de Londres sont à la course pour les compétitions européennes. Le club de Pape Matar Sarr occupe actuellement la 5ᵉ place du championnat avec 60 points, soit 7 points de moins qu’Aston Villa qui occupe la 4ᵉ position. Mais les Spurs ont deux matchs de retard, dont celui d’aujourd’hui face aux Blues. Tottenham n’a pas droit à l’erreur contre Chelsea, s’il souhaite disputer la saison prochaine la Coupe aux grandes oreilles.

Pour Nicolas Jackson et ses coéquipiers, ils peuvent encore espérer se qualifier en League Europa, au pire des cas, se qualifier en League Europa Conférence. Chelsea se loge présentement à la 9ᵉ, avec 48 points et 2 matchs de retard à disputer. Le club dirigé par le technicien argentin Mauricio Pochettino va chercher à s’offrir celui dirigé par l’Australien Ange Postecoglou pour passer devant West Ham.

Nicolas Jackson, le bourreau de Tottenham lors du match aller

Lors de la première manche, Chelsea avait corrigé (4-1) Tottenham dans son jardin. L’attaquant sénégalais de Chelsea, Nicolas Jackson, était l’homme du match de cette rencontre. Il avait claqué un triplé (75′, 90+4′ et 90+7) face au club de son compatriote, Pape Matar Sarr, passeur décisif sur l’unique but de son club. L’ancien joueur du Casa Sports cherchera à réaliser les mêmes prestations pour retrouver le sourire et aider son équipe à battre celle de Pape Matar Sarr.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)