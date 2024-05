L’été prochain, le Rwanda revient au centre de l’attention en organisant les pré-qualifications du mondial féminin 2026. Les poules D et C seront présentes dans le pays des mille collines, où les lionnes du Sénégal évoluent.

Au BK Arena, les joueuses d’Alberto Antuna vont affronter le Brésil, la Hongrie et les Philippines (du 19 au 26 août). Il y aura les deux autres poules (A et B) au Mexique. Effectivement, les fédérations du Rwanda et du Mexique ont reçu les droits d’accueil de ces événements à la suite d’un appel d’offres de la FIBA.

En plus des 12 pays participants aux Jeux Olympiques de Paris 2024, les 16 meilleures équipes mondiales (quatre par zone) seront engagées pour tenter de remporter leur sésame.

Wiwsport.com