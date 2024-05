Après son succès, Dial Diop SC, une équipe qui joue en division régionale, l’équivalent de la 5e division, sera présente en huitiémes de finale de la Coupe du Sénégal. En effet, les joueurs d’Al Ousseynou Séne ont remporté la victoire par 1 but à 0 face à Cayor Foot, qui évolue en National 1, en 1/4 de finale au stade Municipal de Ngor ce jeudi.

Le technicien de Dial Diop SC, Al Ousseynou Séne, a exprimé sa joie après la qualification de son équipe lors d’une interview accordée à Wiwsport : « J’avais prévenu les gosses que nous avons un match extrêmement difficile, nous rencontrons une équipe expérimentée qui évolue tranquillement selon un système que nous ne jouons pas souvent, que nous ne rencontrons pas souvent en 3-5-2, donc nous nous sommes entraînés en conséquence pour leur faire face dès le début, car une équipe qui ne lance pas le ballon est une équipe très joueuse qui sort la balle depuis la défense, et c’est ce que nous avons empéché. Mes attaquants étaient mes premiers défenseurs, ce qui nous a permis de les empêcher de jouer. »

Avant de continuer : « Les instructions étaient que nous étions avec le vent et nous avons profité de l’occasion pour marquer immédiatement. Je les ai dit contre le vent, maintenant il faut poser le ballon car nous avons notre propre méthode de jeu, c’est de sortir le ballon sur les côtés, de le faire intérieur une fois et de chercher la profondeur. C’est ainsi que nous avons réussi, nous avons joué notre jeu, Dieu merci. J’avais mentionné que la concentration est essentielle lors des matchs, et mon attaquant s’est parfaitement concentré pour marquer le but, puis nous avons géré le reste. Ce n’était pas facile car nous avions en face une équipe qui souhaitait également quelque chose, ils ont poussé, nous avons résisté. »

« Ils nous ont déjoués à un moment donné, ils nous étaient préparés dans leur système de jeu. Ils ont ajouté quatre attaquants pour créer un 4-2-4, mais malheureusement, nous avons eu des occasions de marquer, mais nous n’avons pas réussi. Félicitations à mes joueurs et à toute l’équipe de Dial Diop, en commençant par le président qui était trop stressé avec les deux matchs qui se jouaient à la même heure. Nous consacrons cette victoire à notre président, Monsieur Amadou Samoura », a-t-il conclu.

Wiwsport.com