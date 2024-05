L’étoile montante du football sénégalais, Lamine Camara, attire l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, notamment Galatasaray SC. Selon les médias turcs, le club aurait déjà entamé des pourparlers avec l’entourage du jeune joueur en vue d’un transfert cet été.

Le talentueux milieu de terrain sénégalais s’est affirmé comme le maître à jouer de Metz au cours des derniers mois, accumulant un temps de jeu conséquent. Il a contribué aux succès de son équipe avec 4 passes décisives et un but spectaculaire. En sélection nationale, il s’est également distingué lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, inscrivant deux buts et se démarquant comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération.

Bien que le joueur formé à l’académie sénégalaise Génération Foot soit sous contrat avec Metz jusqu’en juin 2026, il est probable qu’il quitte le navire, d’autant plus qu’une descente probable du club en Ligue 2 pourrait faciliter son transfert vers Galatasaray, qui pourrait ainsi l’acquérir à moindre coût. Cependant, l’actuel leader du championnat élite turque ne manque pas de concurrents dans le dossier, car plusieurs clubs surveillent également la situation de près.

Élu meilleur jeune joueur africain de l’année 2023, Lamine Camara pourrait avoir des réticences quant à l’idée de rejoindre le championnat de la Süper Lig turque. À seulement 20 ans, il est probable qu’il soit beaucoup plus tenté par les championnats les plus attractifs, offrant une meilleure visibilité et lui permettant de continuer à progresser et à s’épanouir sur la scène européenne.

