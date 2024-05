Les 16es de finale de la Coupe du Sénégal se poursuivent ce mercredi avec des rencontres alléchantes, notamment le duel entre deux équipes de la Ligue 1 : le Stade de Mbour et l’AS Pikine.

Lors des 16es de finale qui ont débuté mardi, l’AS Kaffrine, équipe de National 1 (division 3), s’est qualifiée pour les 8es de finale en dominant Don Bosco sur un score de 4-0. Ce mercredi, d’autres rencontres captivantes sont au programme, notamment le match très attendu entre l’AS Pikine et le Stade de Mbour, finaliste malheureux de la dernière édition. Malgré des difficultés en championnat et une lutte contre la relégation, le club de Mbour, exempté du dernier tour suite au forfait de son adversaire, voudra franchir le cap des 16es. De son côté, l’AS Pikine mise également sur ce trophée pour sauver sa saison.

D’autres duels passionnants auront lieu : le leader actuel du championnat, Teungueth FC, affrontera l’AS Bambey au stade Gnalandou Diouf à partir de 16h30. D’autres matchs mettront en vedette Dakar Sacré-Cœur contre la modeste formation de Sandiara FC, ainsi que Jamono Fatick contre Africa Promo. Du côté des équipes de la Ligue 2, les affrontements opposeront HLM à Ajel et Wally Daan à Duc.

Voici les affiches ce de mercredi

– Sandiara FC vs Dakar Sacré-Cœur

– Africa Promo Foot vs Jamono Fatick

– ASC HLM vs Ajel Ruffisque

– AS Pikine vs Stade de Mbour

– Teungueth FC vs AS Bambey

– Les Ferus de Foot vs Guelwards Fatick

– Mbour PC vs RS Yoff

– ASC Wallidaan vs DUC

wiwsport.com