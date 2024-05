Grâce à l’unique but de Mame Saer Guèye, le Stade de Mbour a glané 3 précieux points pour la course au maintien contre l’US Gorée (1-0, 21ᵉ j.). C’était la deuxième victoire consécutive des Sadistes. Selon le meilleur buteur du club, Mame Saer Guèye, le club dirigé par Lamine Diagne va essayer de rester sur sa série de victoires pour assurer le maintien en Ligue 1.

Si les malheureux finalistes de la précédente Coupe du Sénégal ont encore une chance de se maintenir en Ligue 1, c’est en grande partie grâce à celui qui porte le dossard numéro 2 de Stade de Mbour, à savoir Mame Saer Guèye. Sur les 21 journées de Ligue 1, le club dirigé actuellement par l’ancien coach de l’AS Douanes, Lamine Diagne a inscrit 17 buts, dont 7 marqués par Mame Saer Guèye.

Lors de la première séance d’entraînement des Stadistes, mardi 30 avril, après leur victoire (1-0) contre les Insulaires, celui qui porte depuis quelques journées le brassard de capitaine des Mbourois est revenu sur la saison compliquée de son club et il croit que son club a ce qui lui faut pour assurer son maintien dans la première division sénégalaise.

« C’est une saison compliquée pour le club, parce que notre club a rencontré quelques difficultés lors de la première partie de la saison. Maintenant, je peux dire que le Stade de Mbour est en train de se retrouver, car le coach fait le maximum possible pour nous aider à faire le boulot sur le terrain. La preuve, on a enregistré deux victoires lors des deux dernières journées de Ligue 1. C’est une belle série de victoires, parce que ce n’était pas évident de gagner Diambars FC qui est aussi en train de lutter pour sa survie en Ligue 1, ou de s’imposer face à l’US Gorée qui se bat pour le podium. Si on a réussi à le faire, c’est parce qu’on a beaucoup donné lors de ces deux matchs. On va essayer de rester sur notre série de victoires pour assurer le maintien », a déclaré l’actuel deuxième meilleur de Ligue 1 (7 buts), Mame Saer Guèye.

« J’aimerais aider le club à atteindre son objectif, terminer meilleur buteur et décrocher un contrat professionnel »

Interrogé sur son objectif avec le Stade de Mbour et son objectif personnel, Mame Saer Guèye s’est montré ambitieux dans ses réponses. « Ma mission avec le club, c’est d’abord le maintien, car c’est notre premier objectif. J’aimerais bien aider le club à atteindre cet objectif. Mon objectif personnel, je suis un milieu de terrain, mais je souhaite terminer meilleur buteur de Ligue 1 cette saison et pourquoi pas décrocher un contrat professionnel en Europe », ambitionne le coéquipier de Woula Maciré Sané.

wiwsport.com (avec François Frara BAGNOUNCOUME)