L’AS Kaffrine, deuxième de la poule A du championnat national 1, a obtenu son billet pour le tour suivant de la Coupe du Sénégal. En effet, les Kaffrinois ont battu Don Bosco, un autre pensionnaire de National 1, sur le score de 4 à 0, lors des 16es de finale disputées ce mardi au stade El Hadji Babacar Gaye de Kaffrine.

Il s’agit de la première équipe qualifiée en huitiéme de finale de la Coupe du Sénégal, en attendant la suite de la compétition ce mercredi 1er et jeudi 2 mai. Les verts et blancs sont en bonne voie pour une montée en Ligue 2 la saison prochaine, cette qualification confirme leur excellente saison actuelle et leur permettra de profiter davantage de cette compétition.

D’un autre côté, l’aventure se termine ici pour Don Bosco après avoir battu au tour précédent le leader de la poule A de national 1, l’AS Cambéréne. Cette élimination donnera à Don Bosco un autre défi en championnat, la lutte pour le maintien, puisque l’équipe est actuellement 11e avec 19 points, à 3 trois journées de la fin du championnat.

Wiwsport.com