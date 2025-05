C’est une nouvelle tragique qui secoue le monde du football africain. Rainford Kalaba, une ancienne légende de l’équipe nationale zambienne, a été impliqué dans un grave accident de la route.

Plus tôt dans la journée de ce mardi, son ancien club du Tout Puissant Mazembe avait annoncé la triste nouvelle de son décès. Mais l’équipe congolaise a rectifié et précise que l’ancien international zambien de 37 ans placé dans un coma artificiel. L’accident s’est produit lorsque Rainford Kalaba est entré en collision avec un poids lourd près de Lusaka, la capitale de la Zambie. Malheureusement, la femme qui l’accompagnait a perdu la vie sur place.

Rainford Kalaba a eu une carrière bien remplie. Cependant, c’est au Tout Puissant Mazembe qu’il a véritablement brillé, disputant près de 250 matchs avant de prendre sa retraite l’été dernier. Sa contribution la plus mémorable à l’histoire du football zambien a été sa victoire à la CAN 2012, sous la direction de l’entraîneur Hervé Renard. Ce titre reste un moment de fierté pour Kalaba et toute la nation zambienne qui espère forcément le revoir sur pieds.

PRÉCISION

Nous venons de l'apprendre de l'équipe médicale qui a pris en charge #KALABA. Déclaré mort par les urgentistes qui ont reçu l'ancien joueur du TPM victime d'un grave accident de circulation, les médecins qui l'ont reçu viennent de le placer dans un coma artificiel — TP Mazembe (@TPMazembe) April 13, 2024

