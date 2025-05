Le très prometteur défenseur sénégalais est plus que jamais proche de faire ses grands débuts avec le FC Barcelone. Le déplacement à Cádiz ce samedi pourrait être un grand soir pour l’ancien joueur de Diambars.

En prévision du quart de finale retour de Ligue des Champions mardi face au Paris Saint-Germain, l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, devrait effectuer des rotations pour affronter Cádiz ce samedi soir (19h00 GMT), à l’occasion de la 31e journée de LaLiga. Íñigo Martínez était attendu pour débuter cette rencontre, mais l’ex-défenseur de l’Athletic Bilbao est suspendu. Tout comme João Cancelo et Robert Lewandowski.

Ces absences offrent l’opportunité à Mikayil Ngor Faye (19 ans) d’entrer dans la liste des joueurs convoqués, lui qui a vécu deux rencontres de LaLiga sur le banc. En D3 espagnole avec la filiale du FC Barcelone, le jeune défenseur sénégalais fait preuve d’un immense potentiel. Il a inscrit 4 buts en 26 matchs de Championnat, et a également brillé lors de ses débuts avec l’Equipe Nationale du Sénégal face au Gabon, le 22 mars dernier.

« Il est prêt »

Bien que l’axe central de la défense barcelonaise face à Cádiz puisse être composé de Pau Cubarsí et Ronald Araújo voire Jules Koundé et Andreas Christensen, Mikayil Ngor Faye est une sérieuse option pour débuter cette rencontre. Et le concernant, Xavi Hernandez a clairement ouvert la possibilité de faire débuter l’ancien pensionnaire de Diambars. « Oui (il pourrait débuter). Il est prêt et préparé », a déclaré l’entraîneur.

Les fans du FC Barcelone sont impatients de voir le talent de Mikayil Ngor Faye et espèrent être divertis très bientôt par ses prouesses sur le terrain. Le Stade Nuevo Mirandilla est sans doute une occasion passionnante pour le néo-international sénégalais de montrer son potentiel et de briller au sein de l’équipe première blaugrana de manière officielle. Car Mika Faye a déjà disputé un match amical avec cette équipe du Barça.

