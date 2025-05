Présent en conférence de presse ce vendredi 12 avril, un jour avant le déplacement du FC Barcelone à Cádiz (19h00 GMT), Xavi a ouvertement évoqué la possibilité de faire débuter Mikayil Ngor Faye.

En conférence de presse avant le déplacement du FC Barcelone sur la pelouse du Cádiz Club de Fútbol pour la 31e journée de LaLiga (samedi à partir de 19h00 GMT), Xavi Hernandez s’est prononcé sur Mikayil Ngor Faye. Et l’entraîneur du club catalan a évoqué la possibilité de faire jouer le défenseur de 19 ans, lui qui n’a pas encore fait ses débuts en équipe première. Avec l’absence d’Iñigo Martinez et la possible turnover, le Sénégalais pourrait même démarrer comme titulaire.

« Oui (il pourrait débuter demain), a confié Xavi face aux médias. Il est prêt et préparé. Il sera assurément convoqué pour cette rencontre. Il s’est entraîné avec nous aujourd’hui. Il fait partie de ces jeunes joueurs que nous surveillons attentivement. Ce sont des joueurs préparés. La Masia récolte toujours ses fruits. Faye, (Marc) Casado et d’autres jeunes joueurs pourraient participer. Mais ce n’est pas facile, il y a une concurrence féroce. Mais oui, je le (Mika Faye) vois prêt à participer ».

💬 Xavi: "La Masia sempre dona els seus fruits. Hi ha futbolistes molt preparats com Faye o Casadó" pic.twitter.com/VJDEyoAMjG — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 12, 2024

