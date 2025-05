Middlesbrough et Seny Dieng ont réalisé un bon match sur la pelouse d’Ipswich Town (1-1) mais s’éloignent presque définitivement des play-offs.

Invaincu lors de ses huit derniers matchs, Middlesbrough espérait un bon sur la pelouse d’Ipswich Town ce samedi pour conserver ses chances de terminer à la sixième place, synonyme de play-offs. Seny Dieng et ses partenaires ont tenu le choc face au leader mais doivent se contenter d’un score nul de parité (1-1).

Boro avait même ouvert le score grace à Emmanuel Latte Lath (20e) mais Ipswich est égalisé pour l’intermédiaire de Massimo Luongo (30e). Avec la victoire de Norwich à Preston (0-1), Middlesbrough (9e) compte désormais huit points de retard sur le sixième. A trois journées de la fin, les play-offs sont inatteignables pour Boro.

We take a hard-fought point back to Teesside 💪 #UTB pic.twitter.com/8i7uXJjA9n

— Middlesbrough FC (@Boro) April 13, 2024