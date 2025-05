Mal embarqué, le FC Metz a renversé le match contre Lens après la demi-heure de jeu et croit plus que jamais au maintien. Pape Amadou Diallo, insaisissable, et Sadibou Sané auront été déterminants pour les Messins.

Il y a des victoires qui valent un peu plus que trois points. Celle acquise avec beaucoup d’abnégation vendredi soir par le FC Metz face au Racing Club de Lens est de celles-là, et permet d’aborder les derniers matches avec optimisme. Refroidis de leur bonne entame de match en concédant l’ouverture du score sur penalty, les Messins ont ensuite été supérieurs pour renverser les Sang et Or avant même la pause (2-1).

Pape Amadou Diallo insaisissable

Le Stade Saint-Symphorien était acquis pour une belle soirée dans cette 29e journée de Ligue 1. Car les joueurs messins ont bien engagé la partie en chauffant un peu plus les supporters et les gants de Brice Samba, après cette action en solitaire de Danley Jean-Jacques (2e). Mais la bonne entame messine a été gâchée par ce penalty concédé par Alexandre Oukidja et tranquillement transformé par Florian Sotoca (13e).

Il faut un Pape Amadou Diallo très percutant sur le côté droit mais surtout un excellent Georges Mikautadze pour que le FC Metz puisse à nouveau y croire. Excellemment servi par Arthur Atta, l’attaquant géorgien a réalisé la superbe action pour remettre les pendules à l’heure (34e). Puis juste avant la pause, il a permis en toute finesse à Metz de passer devant (45e+3). Un avantage que les Messins ne laisseront pas passer.

La domination aura été à l’avantage du Racing Club de Lens après le retour des vestiaires. Mais les hommes de László Bölöni sont restés solides jusqu’au bout, à l’image de Sadibou Sané et évidemment d’un Papa Diallo qui aura été très déterminant dans la conservation. Avec ce succès, Metz (17e) garde un espoir de se maintenir, puisqu’ils revient à deux points du Havre (14e) et de Nantes (15e), avec un match en plus.

#FCMRCL [ ℙ𝕣𝕠 ] ⏱️ C'est terminé !!!! Devants à la pause, les Grenats ont su faire le dos rond en seconde période. VICTOIRE !! 2️⃣ – 1️⃣ pic.twitter.com/r7BN8Gqv9u — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 12, 2024

