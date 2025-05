Télécharger le journal

Le journal wiwsport, votre journal sportif gratuit, vous offre un tour complet de l’essentiel de l’actualité de tous les sports du Sénégal.

À la UNE :

– Birame Soulèye Diop, Ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines

« Nous ne parrainerons plus les événements tels que le Lamb ou bien le Football »

Doudou Diagne Diecko et Buur Gueweul tentent de raisonner le ministre

– Player Of The Month

Seny Dieng Joueur du mois de Mars

– Ligue Pro – 20e Journée

Diambars – Stade de Mbour, le derby Mbourois au menu

– Idrissa Gueye (Génération Foot)

« Devenir meilleur buteur et partir au FC Metz »

