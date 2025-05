Le défenseur international sénégalais savoure la victoire des siens en finale de la Supercoupe Qatar-Emirats arabes unis face à Al-Sharjah.

Abdou Diallo après la victoire d’Al-Arabi en finale de la Supercoupe Qatar-EAU :

« Ça fait plaisir de gagner avec mon nouveau club. C’était important d’entrer dans l’histoire en étant les premiers vainqueurs de cette Supercoupe. On l’a fait, donc on est très heureux aujourd’hui. C’était un bon match entre deux bonnes équipes. Après l’ouverture du score, Al-Sharjah a commencé à tenir un peu plus le ballon et de se créer des occasions. On a un peu souffert, mais on est restés solides et on a gagné. »

"الفوز باللقب كان الهدف من بداية المباراة من أجل إسعاد جمهور الفريق" لقاء مع عبدو ديالو ورافينها نجوم نادي العربي 🎙️#العربي_الشارقة#كأس_السوبر_الإماراتي_القطري pic.twitter.com/ObRHiv5zQ3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 12, 2024

