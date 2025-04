Dans le contexte des Jeux Africains, le Ministre des Sports, Lat Diop, a pris son envol depuis Dakar à destination d’Accra, au Ghana, informe le communiqué parvenu à la rédaction de wiwsport. Du 8 au 24 mars 2024, la capitale ghanéenne accueillera la 13e édition de cet événement continental d’envergure.

En tant que leader de la délégation sénégalaise, le Ministre Lat DIOP assure la représentation du Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, lors de la cérémonie d’ouverture prévue ce vendredi. La délégation sénégalaise, comptant pas moins de 130 membres, est composée d’athlètes de diverses disciplines, d’encadreurs techniques, de professionnels de la santé et d’officiels. Fortement engagé dans ces joutes, le Sénégal participe à 12 disciplines sportives, parmi lesquelles l’athlétisme, le football U20 (garçons et filles), le beach-volley (hommes et dames), la natation, le badminton, le taekwondo, le karaté, le judo, la lutte olympique, le triathlon, le tennis de table et la boxe.

