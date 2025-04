Auteur de deux défaites lors de ses deux dernières sorties en championnat, Middlesbrough avait besoin de s’imposer pour retrouver les couleurs et c’est désormais chose faite, car l’international sénégalais et ses coéquipiers ont corrigé (3-1) Norwich City en match comptant pour la 36ᵉ journée de la deuxième division anglaise.

Pourtant, les protégés de Michael Carrick ont été très tôt menés au score après le but d’Ashley Barnes (1-0, 17′). Mais à l’heure de jeu, l’ailier gauche de Norwich Borja Sainz est expulsé. Quelques minutes plus tard, la formation de Seny Dieng égalise (1-1, 37’) par l’intermédiaire de Marcus Forss. Mieux, Emmanuel Latte Lath marque le deuxième but pour les siens juste avant la pause (2–1, 43’).

En deuxième période, Seny Dieng et ses coéquipiers ont temporisé la rencontre et ils ont réussi à inscrire le but du break par l’intermédiaire du Danois Lukas Engel, après une somptueuse passe de Luke Ayling (3-1, 62’). Score final, (3-1) pour le club de Seny Dieng. Middlesbrough renoue ainsi avec le succès. La dernière victoire des protégés de Michael Carrick, c’était lors de la 33ᵉ journée contre Leicester (2-1) le 17 février dernier.

A big 3️⃣ points at the Riverside 🙌 #UTB pic.twitter.com/XkNrvXFsWW — Middlesbrough FC (@Boro) March 6, 2024

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME )