A l’image des précédentes éditions, le Programme Elevate aura une place de choix lors de la saison 4 de la Basketball Africa League (Bal) qui débute le 9 mai prochain, à Pretoria, en Afrique du Sud. Le Sénégal aura cinq représentants dont trois seront en lice lors de cette Conférence Kalahari.

La quatrième édition de la Basketball Africa League (Bal) débute le 9 mars prochain à la SunBet Arena de Pretoria, en Afrique du Sud. Une présente édition tant attendue par la famille de la balle orange qui se jouera dans quatre villes (Pretoria, Caire, Dakar et Kigali) et qui sera marquée par cinq nouvelles équipes et trois nouveaux pays.

Occupant une place importante, le Programme Elevate, reconduit pour la troisième année consécutive, est une opportunité offerte aux meilleurs espoirs de la Nba Academy, d’intégrer les équipes qualifiées afin de montrer leur talent.

Pour la Conférence Kalahari, le Sénégal sera représenté par trois «ambassadeurs». Il s’agit de Yakhya Diop (Cape Town Tigers), Mohamed Camara (Dynamo Bbc) et de Mohamed Sylla (Fus de Rabat).

Khadim Mboup avec l’As Douanes

Représentante du Sénégal et finaliste lors de la dernière édition, l’As Douanes, qui évoluera à domicile dans la Conférence Sahara (du 4 au 12 mai prochain), à Dakar, s’est attachée les services du jeune Khadim Mboup. Avec Assane Mandian d’Al Ahly (Libye), ils sont cinq sénégalais à prendre part à la présente édition de la Basket­ball Africa League. Une quatrième saison pendant laquelle les fans auront droit à 48 matchs qui seront disputés entre Pretoria, Caire, Dakar et Kigali.

Pour rappel, les 12 équipes ont été divisées en trois conférences de quatre équipes chacune. Sept de ces équipes ont déjà évolué dans la Bal, et deux d’entre elles -Petro de Luanda (Angola) et Us Monastir (Tunisie)- en sont à leur quatrième saison dans la Ligue. A noter que pour la Con­férence Kalahari, on aura les équipes de Cape Town Tigers (Afrique du Sud), Dyna­mo Basketball Club (Bu­rundi), Fus Rabat Basketball (Maroc) et Petro de Luanda (Angola).

Champion en titre, Al Ahly d’Egypte évoluera dans la Conférence du Nil (du 19 au 27 avril prochain) en compagnie des Libyens d’Al Ahly, des Centrafricains de Bangui Sc et des Ougandais de City Oilers.

Au chapitre des nouveautés, chaque Conférence disputera une phase de groupe de 12 rencontres durant laquelle chaque équipe affrontera deux fois les trois autres. Les deux meilleures équipes de chaque Conférence et les deux meilleurs troisièmes se rendront à la Bk Arena à Kigali pour quatre matchs de classement, suivis de huit matchs de play-offs et des finales, du 24 mai au 1er juin.

Avec lequotidien