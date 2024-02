Racing Club de Lens est tenu en échec (1-1) par Stade de Reims en match comptant pour la 22ème de championnat français. L’international sénégalais Nampalys Mendy était titulaire pour son premier match après l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la CAN 2023.

Après sa victoire (3-1, 21ème j.) contre Strasbourg, RC Lens avait besoin d’enchaîner contre Stade de Reims, mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour les protégés de Frank Haise. Ils ont encaissé le premier but de la partie marqué par le champion d’Afrique Oumar Diakité (1-0, 41’). Mais, Mendy et ses coéquipiers ont égalisé dans les arrêts de jeu pat l’intermédiaire de Wesley Said (45+2).

Au retour des vestiaires, les 2 clubs ont poussé pour gagner le match, mais le score ne changera pas jusqu’au coup de sifflet final. Nampalys Mendy a disputé 69 minutes avant d’être remplacé par Florian Sotoca. C’étaient ses toutes premières minutes avec RC Lens depuis son retour en club.

🏁 Auteurs d'un second acte consistant, les Lensois se sont créés les occasions les plus franches mais ont manqué de justesse dans la zone de vérité. Ils enchaînent malgré tout un 5⃣e match sans défaite toutes compétitions confondues. @StadeDeReims 1⃣-1⃣ @RCLens#SDRRCL pic.twitter.com/VZTtLjKr1v — Racing Club de Lens (@RCLens) February 18, 2024

