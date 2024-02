Pour sa première participation à la Coupe du Monde, l’Égypte ne dépassera pas la phase des poules. Les Pharaons sont éliminés après leur deuxième match.

Deux matchs, deux défaites… C’est le bilan à mi-parcours de l’Égypte qui a enregistré ce samedi son deuxième revers dans la compétition. Battus d’entrée par le pays hôte, les Émirats Arabes Unis (2-1), les Pharaons se sont encore inclinés aujourd’hui. Cette fois-ci lourdement face à un favori de la compétition, l’Italie, (2-6).

Avec deux défaites dans un groupe à 4 équipes, l’un des deux représentants de l’Afrique n’a plus de chances de passer en quart de finale. Dans le groupe A, ou il est logé, l’Italie et l’EAU (pays hôte) ont plus de chances de passer. On en saura plus après le match EAU vs Etats-Unis.

Rappelons que seules deux équipes se qualifient en quart de finale dans chaque groupe. On en compte 4 de 4 équipes.

