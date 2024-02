L’entraîneur de Chelsea s’est exprimé sur le nouveau carton jaune reçu par son attaquant sénégalais, qui encourt une suspension lors des prochains matchs.

Le jaune de trop ? Lundi dernier, alors que Chelsea s’imposait avec une victoire 3-1 sur la pelouse de Crystal Palace, Nicolas Jackson a, encore une fois, été averti lors de cette rencontre après avoir fait irruption sur la pelouse du Selhurst Park Stadium pour célébrer le dernier but des Blues alors qu’il était sur le banc des remplaçants. Un neuvième carton jaune en Premier League cette saison qui va lui valoir une suspension de deux matchs en cas de nouvel avertissement sur sa prochaine rencontre.

D’ailleurs, si l’attaquant sénégalais de 22 ans venait à récolter un carton jaune contre Manchester City ce samedi (17h30 GMT), il manquerait la finale de League Cup contre Liverpool. De quoi agacer Mauricio Pochettino ? Pas tant que ça. « Je pense que c’est mauvais, mais c’est bien. Il a montré qu’il se souciait de l’équipe, du club, des coéquipiers. Et il a exprimé sa joie et ne pensait pas qu’il allait être averti », estime l’entraîneur argentin de Chelsea, présent en conférence de presse vendredi, qui n’en veut pas à son joueur.

« Maintenant, il n’est plus qu’à un jaune pour deux matchs suspension. Cela fait partie de cette histoire incroyable et passionnante que nous vivons (rires). Si je suis en colère contre lui ? Non, pas trop. S’il était un joueur expérimenté, peut-être oui. Un joueur de 30 ans avec de l’expérience… Il est jeune. Il veut partager sa joie avec les fans. Le plus important est que je le préfère être triste sur le banc parce qu’il n’a pas marqué. Maintenant, nous allons souffrir s’il venait à écoper d’un autre carton jaune synonyme d’une suspension de deux matchs, n’est-ce pas ? »

"Jackson booked AGAIN!" 😅 Pochettino in brilliant form when asked about Nicolas Jackson's bizarre yellow card at Palace 😂@SJohnsonSport 🔗 https://t.co/EETEEYH9Lt pic.twitter.com/oHoarapHhy — Hayters TV (@HaytersTV) February 16, 2024

wiwsport.com