Al-Ahli du portier sénégalais Édouard Mendy perd (3-2) devant Al-Okhdood en match comptant pour la 20ème journée du championnat saoudien. Mendy et ses coéquipiers perdent ainsi leur série de huit matchs en Saudi Pro League sans perdre.

Le promu Al-Alhli a encaissé le premier but de la rencontre inscrit par Alex Collado à la 25ème minute de jeu. Quelques minutes plus tard, Mahrez et ses coéquipiers ont égalisé sur un but contre son camp, Kvirkvelia (1-1, 32′). Mais, juste avant la pause, Al-Okhdood reprend l’avantage en marquant le (2-1, 43′), un avantage qui n’a duré que quelques minutes, car Firmino a remis les pendules à l’heure dans les arrêts de jeu (2-2, 45+3).

C’est en deuxième période qu’Al-Okhdood a fait la différence en inscrivant le 5ème but de la rencontre par l’intermédiaire du Camerounais Leandre Tawamba (3-2, 59′). Après ce but, la formation de Mendy a poussé pour revenir au score, mais elle ne parvient pas jusqu’au sifflet final. C’est la première défaite d’Al-Ahli depuis le match qu’il avait perdu lors de la 11ème journée face à Al-Hilal (3-1).

wiwsport.com