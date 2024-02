Vainqueur de Bombardier en fin d’année dernière, Reug Reug a analysé le combat revanche entre Balla Gaye 2 et Tapha Tine prévue le 21 juillet 2024. Sur Albourakh Events TV, la foudre de Thiaroye a déclaré que le géant de Baol est favori devant le Lion de Guédiawaye même si Balla Gaye 2 reste un meilleur lutteur.

« Balla Gaye est un grand champion mais c’est un combat délicat pour lui et très attendu par les amateurs de lutte. Balla Gaye 2 a une ascendance psychologique sur Tapha Tine car il l’avait battu mais Tapha Tine reste sur une très bonne dynamique ces dernières années. Il a battu Eumeu Sène qui a lui renversé Balla Gaye à deux reprises (…) Balla Gaye est techniquement plus fort que Tapha Tine mais ce dernier a une plus grande force physique. Dans la bagarre certes Tapha Tine est un bon bagarreur mais Balla Gaye a montré qu’il était capable de s’imposer face aux meilleurs bagarreurs de l’arène ».

