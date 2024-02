Un jour après s’être sortie de ses gongs pour démentir l’information parue dans la presse, la FSF a finalement confirmé la suspension de Krépin Diatta par la CAF.

Cette fois, les notifications ont été activées et, surtout, bien reçues. La Fédération Sénégalaise de Football, qui avait démenti des informations faisant part d’une suspension de Krépin Diatta par la Confédération Africaine de Football, est finalement au courant des choses. Dans un nouveau document publié ce jeudi 15 février 2025, la FSF a confirmé que son joueur a bel et bien été suspendu.

Comme précisé, la sanction du milieu polyvalent des Lions est de quatre matchs dont deux avec sursis pour une durée d’un an. De plus, le sociétaire de l’AS Monaco, qui avait accusé la CAF de « corruption » après l’élimination du Senégal en huitièmes de finale de la CAN, écope « d’une amende 10 milles dollars – soit 6 millions de francs CFA – payable dans les 60 jours à compter de la notification ».

wiwsport.com