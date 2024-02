L’équipe nationale féminine de basket a pris part au tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Les Lionnes ont perdu tous leurs matchs lors de cette compétition qui a pris fin hier à Anvers en Belgique.

Un échec du hold-up

Depuis le tirage au sort, le Sénégal savait que ce tournoi ne serait pas une partie de plaisir. Opposé à de grosses pointures du basket, la Fédération Sénégalaise de Basket-ball (FSBB) pensait à un hold-up pour survivre face à ses adversaires. Au micro de wiwsport en octobre passé, le directeur technique national Raoul Toupane réagissait sur le tirage « Nous savons que notre principal objectif est de bien jouer contre le Nigeria et de prévoir un bon hold-up. Et là le tour sera bien joué. On est bien conscient de la situation et on essaiera de jouer grandement notre tournoi. C’est le match qui est le plus à notre portée ».

La tâche sera plus difficile à réaliser sur le terrain. Alors qu’il avait battu le Sénégal lors de la finale de l’AfroBasket 2023 en août passé avec 10 points d’écart (84-74), le Nigeria n’a rien perdu de son adresse en février 2023 où il s’est encore imposé (72-65). Un duel qui reflète encore le léger écart de niveau entre les deux équipes, mais toujours est-il que le Sénégal peine à gérer ses fins de matchs. Ce que l’on pourrait d’ailleurs noter lors de leur deuxième sortie. Face à la Belgique, championne d’Europe, les Lionnes ont réussi la première période. Mené au premier quart temps (23-15), le Sénégal a limité la casse avant la pause (18-19). Toutefois, il perdra (97-66). On ne pouvait s’imaginer mieux face aux Championnes du Monde. Les Lionnes vont s’incliner lourdement (101-39).

Yacine Diop meilleure scoreuse, des cadres passent à coté

Jouer face à ces grandes équipes du basket n’est pas donné à toutes les équipes notamment en Afrique. Avec trois défaites, les Lionnes auront gagné en expérience. Cela avec presque la même équipe ayant disputé l’AfroBasket rajeunie avec la présence d’U25. Le bon tournoi de Yacine Diop avec une moyenne de 19,7 points est un bon point positif du tournoi. Retenue dans l’équipe-type, elle est la meilleure scoreuse du tournoi avec 59 points inscrits. À ses côtés sur les bonnes notes, Ndioma Kane révélatrice. L’ancienne joueuse d’Iseg Sport, championne avec la sélection U25 lors des Jeux Africains a totalisé 27 points en 2 matchs joués. Elle est a la 7e place des scoreuses.

Star de l’équipe depuis l’AfroBasket, Cierra Dillard n’a pas brillé lors de ce tournoi. Des cadres de l’équipe auront laissé les spectateurs sur leur faim : Maimouna Diarra, Aya Traore, Fatou Dieng sont passées à côté de leur tournoi.

Une bonne expérience pour l’AfroBasket 2025 …avec Antuna ?

L’évaluation du nouveau coach Alberto Antuna ne saurait tarder. Si bien sûr l’Espagnol réussit à rester à la tête de la sélection de l’équipe nationale féminine sénégalaise. En novembre passé, le technicien de 33 ans s’engageait avec le Sénégal pour un contrat à court terme informait le DTN de la fédération. « On a un contrat d’objectif avec lui. La priorité est le TQO (tournoi de qualification olympique), s’il nous qualifie, ce sera lui qui nous conduira aux Jeux Olympique. Dans l’autre cas, on l’évoluera pour voir ce qu’il faut faire ».

Après trois défaites, quel avenir pour le successeur de Moustapha Gaye, deuxième technicien étranger à diriger les Lionnes ? Alberto Antuna n’en dit pas plus sur sa publication Instagram à la fin du tournoi. « Fin d’une belle première expérience en tête de l’équipe nationale du Sénégal dans ce tournoi de qualification olympique. Ambiance incroyable en compétition contre les meilleures équipes du monde. L’avenir et le potentiel de cette équipe et de ce pays sont passionnants et pleins d’espoir ».

Une place pour l’Afrique

Le Nigéria sera le seul représentant de l’Afrique pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Les D’Tigresses assurent une troisième qualification après 2004 et 2020. Elles avaient terminé à la 11e place lors de ses deux participations. Une seule victoire aura suffi à l’un des deux représentants de l’Afrique dans cette TQO pour passer. Au final, le tirage au sort ne souhaitait voir qu’un pays africain aux JO Paris 2024 !

wiwsport.com (NAF)