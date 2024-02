Du haut de ses 22 ans, Dion Lopy a pris de l’épaisseur en Liga cette saison. Avec la probable relégation d’Almería le Sénégalais pourrait quitter l’Andalousie lors du prochain mercato. Mais pas à n’importe quel prix.

Plus Dion Lopy foule les pelouses du Championnat d’Espagne, plus sa valeur augmente. Et avec la relégation qui se profile pour l’Unión Deportiva Almería, l’aventure du jeune milieu de terrain sénégalais chez les Rojiblancos se rapproche, de jour en jour, de la fin. Recruté l’été dernier et sous contrat jusqu’en 2029, l’ancien joueur du Stade de Reims pourrait donc quitter le club andalou à la fin de cette saison.

Almería attend pas moins que la clause libératoire pour vendre Lopy

En cas de départ, l’actuel lanterne rouge de LaLiga aurait fixé un montant pour laisser filer l’un des meilleurs – si ce n’est le meilleur – joueurs de son effectif. Almería, qui a rejeté 15 M€ de la part de Fribourg cet hiver, aimerait toucher une belle somme pour Dion Lopy. D’après les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants urcitanes évaluent leur Sénégalais à 40 M€, soit le montant de la clause libératoire.

Et ce n’est pas tout. La même source précise également la formation d’Almería négocierait 20% avec le club acheteur sur une future revente de l’ancien pensionnaire d’Oslo FA, recruté de Reims contre 6,5 M€. Les clubs intéressés sont donc avertis. Ils ne pourront pas s’y engouffrer aussi facilement dans ce dossier. C’est le cas du FC Barcelone, qui ferait de Dion Lopy une priorité pour se renforcer l’été prochain.

🚨 Almería will refer to Lopy's release clause of €40m if Barça approach them this summer. @gbsans — barcacentre (@barcacentre) February 12, 2024

wiwsport.com