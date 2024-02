Sans aucune surprise, le portier sud-africain est désigné meilleur gardien de la 34ème édition de la CAN devant les portiers des finalistes. Il succède ainsi à Édouard Mendy qui avait été désigné lors de la CAN 2021.

Le portier de Mamelodi Sundowns et capitaine des Bafana Bafana n’a encaissé que 3 buts en 7 matchs disputés lors de cette coupe d’Afrique des Nations. Mieux, Ronwen Williams avait été héroïque face aux Cap-Vert en quart de finale en arrêtant quatre tirs, aux tirs au but. En match du classement contre la République démocratique du Congo, Williams avait aussi stoppé deux tirs des Léopards.

A savior for South Africa when needed 🧤

Ronwen Williams deservedly wins Ecobank Best Goalkeeper with a remarkable presence in #TotalEnergiesAFCON2023 🇿🇦@GroupEcobank pic.twitter.com/UAqmvRjZ5V

— CAF (@CAF_Online) February 11, 2024