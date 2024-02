L’ancien promoteur de lutte Aziz Ndiaye s’est prononcé sur « l’affaire Zarco » qui oppose Jam Productions à Gaston Productions. Les deux structures se tirent la bourre pour faire lutter Zarco sous leurs bannières alors que le clan du tombeur de Niang Bu Ndaw a encaissé les deux avances sur cachets des dits promoteurs.

Zarco v Quench ou Zarco v Bébé Diène. Quel combat aura lieu ? Si la première affiche n’a pas encore été régularisé, la deuxième entre Zarco et Bébé Diène a été officialisée et régularisée cette semaine par Jam Productions pour le 4 août. Toutefois Zarco a déclaré ne pas être intéressé par ce combat prétextant que son manager a signé le contrat sans son accord. Ainsi la volonté du lutteur de Grand Yoff est d’en découdre avec Quench et donc de lutter pour la structure Gaston Productions dirigée par Makane Mbengue. Ce qui a fait naître un conflit d’intérêt entre Jam Productions et Gaston Productions.

Pour essayer de trouver une issue heureuse à cette situation, Aziz Ndiaye a mis les pieds dans le plat prenant même la défense du jeune promoteur Jamaïcain.

« Je pense qu’une aussi grande structure telle que Gaston Productions ne doit pas se rabaisser à ce niveau pour l’organisation d’un combat de lutte. Gaston Productions a organisé beaucoup de grands événements de Mbaye Guèye à Yekini en passant par Double Less et Tyson. Donc je pense que ce conflit avec un jeune promoteur n’a pas son lieu d’être. Dans ce cas de figure il faut se comporter en gentlemen. Le promoteur Jamaïcain a donné une avance de 3 millions FCFA et il l’a confirmé. À partir de ce moment je pense qu’aucun autre promoteur ne devait essayer de s’mmiscer dans cela pour donner une autre avance à Zarco. Gaston est un père pour moi et tout le monde connaît notre relation mais je préfère avoir une position véridique sur ce cas (…) Les promoteurs doivent arrêter de négocier avec un lutteur qui est déjà sous contrat. Cela crée des conflits et la lutte n’a vraiment pas besoin de ça actuellement. Cela nuit à la crédibilité de la lutte et ce n’est pas bon par rapport aux sponsors et partenaires qui veulent nous accompagner. Le manager est le représentant du lutteur au CNG. C’est son mandataire et tout engagement pris par ce dernier doit être respecté par le lutteur » a réagi Aziz Ndiaye sur lutte TV.

Wiwsport.com