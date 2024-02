En plein essor au FC Metz, le jeune milieu de terrain sénégalais Lamine Camara suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, parmi lesquels figure Chelsea. Cependant, si l’on se fie aux informations de 10sport, le meilleur joueur africain de l’année l’année 2023 a d’autres priorités pour le moment.

À seulement 20 ans, Lamine Camara s’est révélé comme l’une des grandes sensations de la saison 2023-2024 en Ligue 1. Évoluant sous les couleurs du FC Metz, le milieu de terrain brille régulièrement et montre une progression constante au fil des mois. Durant la Coupe d’Afrique des Nations, avec l’équipe nationale du Sénégal dirigée par Sadio Mané, le jeune Camara a confirmé son potentiel en livrant des performances de haut niveau, avec à la clé deux buts et un titre de meilleur jeune joueur de la première partie de saison. Récemment recruté par Adidas en tant qu’ambassadeur pour la zone Afrique, il attire également l’attention sur le marché des transferts. Selon le 10sports, plusieurs clubs européens ont manifesté leur intérêt, dont Chelsea, qui aurait approché le FC Metz et ses représentants.

Outre Chelsea, selon toujours la même source, parcourue par Wiwsport, plusieurs clubs de Premier League se positionnent pour Lamine Camara. En Espagne, le Betis Séville montre un intérêt marqué, tandis qu’en Italie, Juventus Turin s’est également immiscé dans le dossier. Mais, pour l’instant, le jeune talent ne semble pas disposé à quitter le FC Metz. Malgré l’insistance croissante de la Premier League, son objectif immédiat reste de s’imposer en Ligue 1. Le joueur formé à Génération Foot préfère, pour le moment, rester en France, que ce soit au FC Metz ou dans un autre club du championnat, afin de continuer à se développer avant d’envisager une aventure à l’étranger.

wiwsport.com