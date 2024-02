Après le mercato d’hiver, la Ligue 2 française continue de briller par sa diversité, avec un total de 58 nationalités représentées au sein de ses effectifs, offrant ainsi un spectacle riche en couleurs et en talents. Dans un récent classement établi par Maligue2, le Sénégal s’illustre en tant que nation prédominante avec 33 joueurs, consolidant ainsi sa position en tête de la liste.

En septembre dernier, la ligue comptait déjà 57 nationalités différentes, le Sénégal se hissant en tête avec 31 joueurs étrangers. Depuis, cet hiver, avec les ajustements des effectifs, le chiffre a grimpé à 58 nationalités, témoignant de la capacité du championnat à attirer des talents du monde entier. Les nouvelles arrivées, telles que le Finlandais Tuomas Ollila au Paris FC, le Nigérian Mathias Oyewusi au VAFC, et le retour du Sud-Africain Lebogang Phiri à l’En Avant, ajoutent une touche internationale au spectacle.

Le Sénégal, avec ses 33 représentants répartis dans 12 clubs, conserve sa position de principal contributeur de talents en deuxième division française. D’autres nations telles que le Maroc (21 joueurs), la Côte d’Ivoire (17), le Mali (14), et l’Algérie (13) enrichissent également le paysage footballistique de la Ligue 2.

Du côté des clubs, Grenoble et Saint-Étienne se démarquent en comptant chacun 4 joueurs sénégalais (Diarra, Diop, Ba, Mendy / B.Fall, C.Fall, Dieye, Wadji). En matière de diversité des nationalités, l’ESTAC, l’Amiens SC, et Valenciennes FC se distinguent en alignant un impressionnant total de 15 nationalités différentes au sein de leurs effectifs.

Nationalités les plus présentes en Ligue 2 BKT (hors France) :

1. Sénégal : 33

2. Maroc : 21

3. Côte d’Ivoire : 17

4. Mali : 14

5. Algérie : 13

6. Cameroun : 10

7. Bénin, Guinée et Comores : 8

10. Tunisie et Burkina Faso : 7

12. RD Congo : 6

13. Congo : 5

14. Angleterre, Gambie, Ghana, Portugal et Belgique : 4

