Convoquée par le coach Alberto Antuna pour disputer le Tournoi de Qualification Olympique en Belgique, Ndioma Kane « Didi » va honorer sa première sélection avec les lionnes du Sénégal.

L’ailière du Recoletas Zamora (LF Challenge-Espagne), fait partie des douze lionnes retenues pour défier le Nigéria, la Belgique et les Etats-Unis au Tournoi d’Antwerp.

Selon nos confrères de Basket Sénégal, elle juge l’état d’esprit du groupe positif : « Nous avons démarré la préparation depuis lundi avec un bon état d’esprit. Les joueuses se connaissent bien, puisque la plupart ont disputé le dernier Afrobasket. Je suis la nouvelle, avec Maïmouna Diarra, qui est de retour en sélection. Nous sommes conscientes de ce qui nous attend et nous comptons nous donner à fond. » déclare -t-elle.

Après les U25 l’été dernier, Ndioma Kane va effectuer ses premiers pas chez les lionnes face à de grande nations du basketball mondial. Ce qui est une motivation de plus : « C’est un rêve qui se réalise pour moi. Jouer un tournoi majeur comme TQO, affronter de grandes joueuses reconnues au niveau mondial, ça ne peut que me motiver. Je sais que je vais beaucoup apprendre à côté de nos cadres, mais je compte me donner à fond pour répondre aux exigences du coach et atteindre les objectifs. »

Avant de poursuivre : « Le potentiel est là, nous avons des joueuses prêtes à aller au combat. Il y a trois matchs à disputer. Pour le moment nous nous concentrons sur le premier adversaire qui est le Nigéria. Nous allons nous donner les moyens de gagner ce match. C’est notre premier objectif. »

Wiwsport