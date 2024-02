Le championnat saoudien est mis en stand-by depuis le 30 décembre 2023 à cause de la Coupe d’Asie des Nations qui se déroule actuellement au Qatar. Les clubs de l’élite d’Arabie Saoudite disputent souvent des matchs amicaux pour préparer la reprise de Saudi Pro League, prévue le 15 février prochain. En perspective de la reprise des compétitions des clubs, le club de Sadio Mané et celui Kalidou Koulibaly s’opposeront ce jeudi en match de préparation.

Les deux stars du football sénégalais, à savoir le capitaine de l’Équipe Nationale du Sénégal et le meilleur buteur des Lions pourraient se retrouver ce jeudi 8 février 2024 en match amical qui oppose leurs clubs à 18h00 (GMT). Après l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la CAN, Mané et Koulibaly avaient quelques jours de repos. Mais actuellement, ils sont retournés auprès de leurs clubs pour préparer la suite de la saison avec les 2 cadors (Al-Nassr et Al-Hilal) du football saoudien.

Pour rappel, Sadio Mané n’a jamais marqué contre Kalidou Koulibaly en 7 confrontations (4 matchs de League des champions, 2 matchs amicaux et 1 match de Saudi Pro League. Ce match amical promet des empoignades, car c’est le leader (Al-Hilal) du championnat face à son dauphin (Al-Nassr).

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)