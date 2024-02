En difficulté pour cette première partie de la saison, le club phare de la région de Ziguinchor occupe la 10ème place du championnat avec seulement 14 points pris sur 39 possibles. Malgré les mauvais résultats des Sudistes, la pépite Jean Koté Gomis reste optimiste pour la suite de la saison.

Le Casa Sports est loin de ce qu’il avait réalisé lors de la phase aller de la précédente saison. Le club dirigé par Ansou Diadhiou lors de la saison 2022/2023 avait terminé champion à mi-parcours avec 25 points au compteur. Il avait remporté 7 matchs, 4 nuls, pour seulement 2 défaites en phase aller. Mais, pour le début de la saison en cours, le champion du Sénégal 2022 peine pour le moment à retrouver ses repères. L’actuel club, entraîné par Cheikh Tidiane Cissé, n’a remporté que 4 matchs en manche d’aller, 2 matchs nuls et surtout 7 défaites en 13 matchs de Ligue 1.

Malgré ce bilan méconnaissant du Casa Sports, le joyau du club fanion de Ziguinchor, à savoir Jean Koté Gomis croit que le Casa peut revenir dans la deuxième partie de la saison. « C’est vrai que la première partie de la saison est assez difficile pour le club, parce que le Casa cumule de mauvaises performances, mais on reste unis pour la suite de la saison. On a une bonne équipe, car si vous regardez bien nos matchs, vous vous rendez compte que la plupart de nos matchs, on domine nos adversaires, mais on a souvent du mal pour concrétiser nos occasions. On continue de nous entraîner avec coach Cissé pour bien démarrer la manche retour », explique l’international U17 du Sénégal. Avant de préciser que tout peut arriver en deuxième partie de la saison. « On est en championnat et c’est 26 matchs. Oui, on a 9 points de retard sur le leader, mais tout peut arriver d’ici à la 26ème journée. L’année dernière, Casa était champion à mi-saison, mais c’est Génération Foot qui ne faisait même pas partie du top 4 qui a remporté le championnat. C’est pour vous dire que le titre de la Ligue 1 se jouera en deuxième manche », rassure celui qui a marqué 3 buts Ligue 1 cette saison.

« Casa va tout faire pour remporter au moins un trophée »

Même si Gomis reste optimiste pour le championnat, il fait savoir que le plus important actuellement, c’est de faire partie du podium de Ligue 1 et de remporter au moins un trophée. « Notre objectif de la saison était de tout remporter, car il faut toujours mettre la barre haut et puis chercher à la décrocher. Mais pour le moment, on va chercher le podium du championnat. Pour les autres compétitions nationales, à savoir la Coupe du Sénégal et la Coupe de la Ligue, Casa va tout faire pour remporter au moins un trophée », informe le meilleur jeune joueur de la saison précédente.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)