Désireux de recruter un milieu de terrain cet hiver, le FC Barcelone a tenté de signer le Sénégalais d’Almería, Dion Lopy. Mais les difficultés financières du club catalan n’ont pas permis d’avancer dans ce dossier.

Sans aucune surprise, le FC Barcelone n’aura pas été un grand animateur du marché des transferts cet hiver. Durant le mois de janvier, les Blaugrana ont uniquement fait venir le jeune attaquant brésilien Vitor Roque (18 ans) comme renfort dans l’effectif de Xavi Hernández, lui qui a été recruté en provenance de l’Athletico Paranaense. Pourtant, l’actuel quatrième de LaLiga n’a pas des difficultés que dans le secteur offensif.

Avec notamment la grave blessure de Gavi, dont la saison est terminée, et les performances décevantes d’Oriol Romeu, les Catalans espéraient une arrivée dans le milieu de terrain. Désireux donc de se renforcer dans l’entrejeu, ils ont multiplié les pistes et ont ciblé Kalvin Philipps, qui a finalement quitté Manchester City pour rejoindre West Ham. Du coup, Deco et sa direction ont activé d’autres pistes, dont celle menant à Dion Lopy.

Le Barça pas en mesure de recruter Lopy

D’après les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants du FC Barcelone ont sondé l’UD Almería pour faire venir l’international sénégalais en Catalogne cet hiver. Cependant, les discussions n’ont pas été plus loin avec la formation andalouse et cette piste s’est rapidement éteinte. Pour cause, les grosses difficultés financières du Barça ne leur ont pas permis d’avancer dans la signature du joueur formé à l’Académie Oslo FA de Dakar.

Si aucun détail concernant le prix qu’aurait voulu offrir la direction blaugrana n’a pas filtré, Almería s’était déjà montré intransigeant à l’idée de vendre le natif de Bambilor durant le mercato hivernal puisque la formation de Gaizka Garitano a rejeté 15 millions d’euros de la part de l’Eintracht Francfort. Recruté pour 6,5 M€ l’été dernier, Dion Lopy (22 ans, 23 matchs TCC) est une des rares satisfactions de la terrible saison des Andalous, qui comptent toujours aucune victoire en Championnat et qui se dirigent tout droit vers la relégation.

