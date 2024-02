Dans une lettre touchante publiée sur son compte Facebook, Léa Buet, judokate internationale sénégalaise, a laissé entrevoir la fin anticipée de sa carrière à quelques mois des Jeux Olympiques de 2024.

Léa exprime la difficulté de prendre la décision de mettre un terme à sa carrière avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, soulignant les obstacles qui entravent son plein épanouissement sportif. « Il a des décisions plus difficiles que d’autres, des pages à tourner qui vous piquent le cœur. Pour certains, ce sera une incompréhension de s’arrêter à quelques mois d’une Olympiade, seulement aucune condition n’est réunie pour performer et être le plus proche possible de mon plein potentiel », écrit-elle.

Elle évoque les exigences élevées du sport de haut niveau, mentionnant les sacrifices, l’engagement et l’organisation nécessaires pour atteindre des sommets, tout en exprimant sa gratitude envers son équipe. « Seulement, en tant qu’athlète sénégalaise, nous sommes aussi mal considérées par la Fédération que la population sénégalaise par son président dictateur ! Mes mots sont forts, pourtant ils sont réfléchis, mûris d’expériences multiples à porter le drapeau national dans des conditions indécentes, parfois surréalistes », souligne-t-elle, pointant du doigt la complexité de la situation des athlètes sénégalais et dénonçant le manque de considération de la Fédération.

Vainqueur de deux titres en 2023, à l’Open de Tunis en mars et à celui de Niamey en juin, Léa n’a pas manqué d’exposer les défis systémiques auxquels font face les athlètes sénégalais, déplorant le manque de soutien des fédérations et les choix politiques qui affectent leur réussite. « Au-delà de ne pas être accompagnées correctement, nous sommes bloquées par l’incompétence de nos fédérations. Où une volonté politique de nous empêcher de briller. Nous avons vendu le Dojo National, nous refusons d’accompagner les athlètes internationaux, c’est un fait », ajoute-t-elle.

Malgré les difficultés, Léa exprime sa fierté des réalisations des dernières années, soulignant l’impact positif que cela a eu sur sa vie personnelle et professionnelle. « J’ai été fière de ces deux dernières années, ce rêve m’a permis de reprendre ma vie en main, de devenir une meilleure version de moi-même, de voyager, de rencontrer des gens exceptionnels et de porter haut fièrement les couleurs et le drapeau de tout un peuple de valeurs. »

Elle conclut en réaffirmant son attachement au judo et au Sénégal, exprimant sa détermination à rester engagée dans le monde du sport tout en dénonçant les problèmes structurels qui limitent l’ambition du pays. « Le judo est ma vie, le Sénégal mon cœur et je continuerai à travailler dans le monde du sport avec les gens qui partagent mes valeurs, je continuerai de rêver, de monter des projets et de partager ma passion du judo et dénoncer l’incompétence, les manigances, la corruption qui empêchent à notre cher pays d’être ambitieux malgré toutes nos pépites. Seule on va vite, ensemble on ira loin », a déclaré la judokate.

wiwsport.com