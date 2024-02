La marque allemande Adidas a récemment annoncé la signature de deux jeunes talents prometteurs sénégalais, Lamine Camara (20 ans) du FC Metz et Amara Diouf (15 ans) de Génération Foot. Cette collaboration marque un moment significatif pour ces deux pépites sénégalaises qui, désormais, arboreront fièrement les couleurs d’Adidas en tant qu’ambassadeurs.

Adidas, qui compte parmi ses rangs des joueurs de renom tels que Messi et Bellingham, a choisi de mettre en lumière ces jeunes prodiges, reconnaissant leur potentiel et leur impact croissant sur la scène du football. Lamine Camara, évoluant au FC Metz, élu meilleur jeune africain de l’année 2023 et Amara Diouf, pensionnaire de Génération Foot qui a fait les beaux jours de la sélection nationale sénégalaise des moins de 17 ans où il a remporté la CAN de cette catégorie et participé à la Coupe du monde, deviennent ainsi les visages de la marque.

Cette alliance entre Adidas, Lamine Camara, et Amara Diouf promet d’être une synergie fructueuse, mettant en avant le talent des jeunes joueurs sénégalais. Les supporters attendent avec impatience de voir comment ces pépites sénégalaises illumineront les terrains tout en portant les célèbres trois bandes emblématiques d’Adidas.

