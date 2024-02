Cette crise s’est intensifiée avec l’annonce de la démission de Samuel Eto’o, ancien joueur emblématique et actuel président de la FECAFOOT. Cependant, le comité exécutif (Comex) a pris une décision surprenante en refusant sa démission, exprimant ainsi sa confiance envers la légende du football camerounais. Les raisons exactes du refus de la démission restent floues, mais il semble que le Comex ait une vision claire de la contribution continue de Samuel Eto’o à la FECAFOOT, malgré les résultats décevants de la dernière compétition continentale.

« À l’entame de ladite réunion, le président de la Fédération camerounaise de football, monsieur Eto’o Fils Samuel, a présenté sa démission aux membres de l’instance exécutive fédérale en les invitant à en faire de même en toute âme et conscience. À l’issue des échanges et de la délibération qui s’en est suivie, les membres du Comité exécutif ont décidé de poursuivre leurs mandats en cours et subséquemment, à l’unanimité, rejeté la démission du président de la Fédération camerounaise de football, en lui renouvelant toute leur confiance afin de continuer dans le même élan, le travail de reconstruction et de développement du football camerounais, de la base au sommet, tel qu’il l’avait prévu dans son projet plébiscité lors de l’Assemblée Générale élective du 11 décembre », est-il écrit.