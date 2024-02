L’ASC Ville de Dakar a bien démarré la saison en battant d’entrée Port autonome de Dakar (PAD) (79-58), lors de la première journée de National 1 masculin. Demi-finaliste de la dernière édition, l’ASCVD compte aller au bout de son objectif cette année. Selon le coach Libasse Faye, l’objectif de l’ASC Ville de Dakar est de faire mieux que la saison écoulée.

Vainqueur du PAD le dimanche 4 février dernier avec 21 points d’écart, l’ASCVD a bien commencé cette nouvelle saison de National 1 masculin. Même avec cette large victoire, l’entraîneur de l’ASC Ville de Dakar trouve qu’il y a encore du travail à faire pour le club qu’il dirige. « C’est une belle victoire qu’on a enregistrée face à Port. J’encourage les joueurs pour tout ce qu’ils ont fait lors de ce match. Gagner avec plus de 20 points d’écart n’était pas évident, car PAD n’est pas n’importe quel club dans ce championnat. Nous sommes contents de bien entamer cette nouvelle saison, mais on a encore du travail à faire, parce que dans l’effectif que j’ai, 80% des joueurs sont des nouveaux. Donc, si on arrive à leur adapter à notre style de jeu, l’équipe sera beaucoup plus compétitive », explique Libasse Faye.

« L’objectif de la première partie est d’occuper une bonne place au classement »

Demi-finaliste en Natation 1 et finaliste en Coupe du maire 2023, coach Faye affiche l’ambition de l’ASC Ville de Dakar. « Comme vous le dites, tous les clubs ont des objectifs précis, pour nous, notre objectif de la première partie est d’occuper une bonne place au classement. Remporter le plus de matchs possibles », déclare monsieur Faye. Avant d’ajouter. « L’année dernière, on a perdu la finale de la Coupe du Sénégal contre DUC et on a été éliminé en demi-finale de National 1 par l’AS Douanes. Donc, cette saison, on ambitionne de faire mieux que la saison passée », estime l’ancien coach de l’Union sportive de Ouakam (USO).

Pour la deuxième journée de National 1, Coach Faye et ses protégés affronteront l’ASCC Bopp dimanche prochain au Stadium Marius Ndiaye.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)