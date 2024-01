Le Club Brugge recevait ce mardi Courtrai pour le compte de la 23e journée du championnat belge. Une rencontre qui s’est soldée sur un nul 3-3, après un match spectaculaire, où le jeune sénégalais Djiby Seck s’est illustré en inscrivant le but égalisateur aux ultimes minutes.

Nous avions assisté hier au match le plus dingue de cette saison de la jupiler pro league pour le compte du 23e chapitre, entre le Club Brugge (3e, 41 points) et Courtrai du jeune sénégalais Djiby Seck (16e et dernier du classement avec 15 unités), au stade Jan-Breydel.

Pourtant tout avait bien commencé, pour les locaux qui avaient menés deux fois au score, grâce à des buts de Zinckerna (16′,1-0), de Mechele et Igor Thiago (77′ et 86′, 3-2), avant que la pépite sénégalaise Djiby Seck, ne remet les pendules à l’heure en toute fin de partie sur une merveille de passe de Mampasi (90′+7), c’est son tout premier de la saison.

