L’arrière gauche d’Anderlecht Moussa Ndiaye a été opéré ce mercredi en raison d’une blessure au niveau du pubis. Il sera absent pour plusieurs mois.

Alors que le Royal Sporting Club Anderlecht bataille pour garder le contact dans la course au titre en Jupiler Pro League, les Mauves devront faire sans Moussa Ndiaye pendant un long moment. L’arrière gauche sénégalais de 21 ans s’est en effet fait opérer d’une blessure au pubis et ne devrait pas revenir avant plusieurs mois.

Si Brian Riemer, le coach d’Anderlecht, ne met pas de date sur un possible retour de l’ancien joueur du Barça Atlètic, ce dernier ne reviendra logiquement pas avant avril. Un coup dur donc pour l’ex-pensionnaire d’ASPIRE Academy, lui qui avait bien débuté la saison et compte 1 but et 2 passes décisives en 11 matchs de Championnat.

