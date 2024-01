Arsenal de Mikel Arteta a battu (2-1) Nottingham de Nuno Espírito Santo, ce mardi 30 janvier, en match comptant pour la 22ème journée du Championnat anglais. Le Nigérian Taiwo Awoniyi est l’unique buteur des Garibaldis face aux Gunners.

Awoniyi qui n’avait plus joué avec Nottingham depuis le 12 novembre 2023, contre West Ham, à cause d’une blessure, l’ancien joueur de l’Union Berlin a fait son retour de la meilleure des manières. Entré en deuxième période (46′) à la place de Chris Wood, le natif d’Ilorin (Nigeria) a permis aux protégés du technicien portugais de réduire le score (2-1, 89′), c’est le 5ème but du Nigérian en Premier League cette saison. Avec cette défaite, Nottingham Forest reste à la 16ème place de Premier League avec 20 point au compteur.

