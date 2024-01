Alors que le départ d’Ismaïla Sarr de l’Olympique de Marseille semblait inévitable, de nouvelles informations suggèrent un possible revirement de situation à l’OM. Les récentes performances du joueur à la CAN ont captivé l’attention de l’entraîneur Gattuso, qui voit en lui une option intéressante sur le côté droit, à en croire les informations de RMC.

Courtisé par Villarreal et d’autres clubs anglais, notamment, Nottingham Forest, Ismaila Sarr aurait attiré l’attention de l’Olympique de Marseille (OM) après ses performances à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Lors d’une réunion la semaine dernière, Gattuso aurait plaidé en faveur du maintien de Sarr, soulignant sa vitesse et sa puissance. Ceci pourrait même ouvrir la porte à un retour occasionnel au 4-3-3, avec Luis Henrique du côté gauche, offrant ainsi de nouvelles perspectives en attaque.

Bien que des discussions avec Villarreal et d’autres clubs anglais aient eu lieu, Marseille semble revoir sa position. À moins d’une offre exceptionnelle d’ici jeudi soir, la tendance actuelle penche en faveur du maintien de Sarr à l’OM. Un retournement de situation qui pourrait redéfinir la dynamique de l’équipe pour la suite de la saison.

wiwsport.com