Ce mardi soir, l’Afrique du Sud a éliminé le Maroc (2-0) pour décrocher le dernier ticket qualificatif. Découvrez toutes les affiches des quarts de finale.

On connaît désormais tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Ce vendredi 2 février, le Nigéria de Victor Osimhen ouvrira le bal face à l’Angola (18h). La République démocratique du Congo, elle, affrontera la Guinée (20h00 GMT).

L’Afrique du Sud a décroché le dernier ticket en battant le Maroc ce mardi soir (2-0) et affrontera le Cap-Vert ce samedi 3 février (20h). Enfin, la Côte d’Ivoire, pays hôte de la CAN et bourreau du Sénégal lors des huitièmes de finale, défiera le Mali le même jour (17h00 GMT).

Les affiches des quarts de finale

vendredi 2 février 18h : Nigeria – Angola, Stade Félix-Houphouët-Boigny (Abidjan)

vendredi 2 février 21h : RD Congo – Guinée, Stade Alassane Ouattara (Abidjan)

samedi 3 février 18h : Mali – Côte d’Ivoire, Stade de Bouaké (Bouaké)

samedi 3 février 21h : Cap Vert – Afrique du Sud, Stade Charles-Konan-Banny (Yamoussoukro)

Le Mali et l'Afrique du Sud éliminent le Burkina (2-1) et le Maroc (2-0)

➡️ Voici le tableau Final des Quarts de finale#CAN2023 #AFCON2023 #wiwsport pic.twitter.com/i5ygIe2Er3 — wiwsport (@wiwsport) January 30, 2024

