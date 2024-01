Nouvelle énorme sensation à la CAN des surprises. L’Afrique du Sud a terrassé le Maroc en huitièmes de finale (2-0). Les Lions de l’Atlas n’accompagneront pas la Côte d’Ivoire en quarts de finale et prennent donc la porte.

«Héros» de la qualification de la Côte d’Ivoire à ce stade de la compétition, le Maroc ne fera pas mieux que le Sénégal. Sans énormément d’idées depuis leur entrée en lice, le hommes de Walid Regragui ne sont pas parvenus à se qualifier pour les quarts de finale de cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Lions de l’Atlas se sont inclinés face à une très bonne et conquérante équipe de l’Afrique du Sud (2-0). Cités parmi les ultimes favoris, les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde n’assument donc pas leur statut.

Dans un Stade Laurent Pokou tout en rouge, le Maroc, domine l’Afrique du Sud sans pour autant malmener son adversaire en première période. Dès qu’ils accélèrent, les Bafana Bafana mettent en difficulté les Lions de l’Atlas, à l’image du duo Themba Zwane – Evidence Makgopa, au four et au moulin en début de partie. Les occasions se sont cependant très rares. Et la meilleure dans les 45 premières minutes était clairement à l’avantage des Sud-africains, avec cette frappe de Mokoena repoussée par le portier marocain Yassine Bounou à la 15e.

Hakimi se loupe, Mokoena coup les jambes du Maroc

Comme lors de ses deux derniers matchs durant la phase de groupes, le Maroc paraît en manque d’idées, incapable de faire la différence. D’autant plus qu’en face, l’Afrique du Sud ne pense pas seulement à défendre. Et peu avant l’heure de jeu, les Bafana Bafana créent la sensation en ouvrant le score via Makgopa, parti à la limite d’une position de hors-jeu (57e). Abattus, les Marocains gâchent tout en fin de rencontre. Achraf Hakimi manque un penalty (85e), puis Amrabat se fait expulser (90e+4). Suivra l’inévitable pour les hommes de Regragui.

Sur cette même occasion qui emmène l’expulsion du milieu de terrain de Manchester United, Mokoena se charge du coup-franc et catapulte du droit sa frappe au-dessus du mur au ras du poteau. Bounou est battu pour la deuxième fois (90e+5). Malgré quelques minutions en fin de rencontre, le Maroc n’arrivera même pas à sauve l’honneur avec une réduction du score. L’immense exploit se produit alors pour l’Afrique du Sud qui défiera le Cap-Vert pour un quart de finale inédit en Coupe d’Afrique. Ce sera samedi 3 février (20h00 GMT).

wiwsport.com