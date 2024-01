Cruelle fin pour le champion en titre. Battue aux tirs au but par une équipe de la Côte d’Ivoire miraculée lors de la phase de groupes, l’Equipe Nationale du Sénégal est donc éliminée dès les huitièmes de finale de cette CAN (1-1, tab 4-5).

Les champions d’Afrique sortants tombent de haut et quittent la Coupe d’Afrique des Nations. La longue et éprouvante soirée à Yamoussoukro a tourné en faveur de la Côte d’Ivoire qui a remporté son huitième de finale au courage face à l’Equipe Nationale du Sénégal, lundi (1-1, 5-4 tab). Pourtant solides en défense mais punis par une erreur d’un Edouard Mendy longtemps décisif, les joueurs d’Aliou Cissé ont craqué dans la séance fatidique, où Moussa Niakhaté a été le seul à se rater. Revenus de nulle part après une phase de groupes catastrophiques, les Eléphants sont donc ressuscités et disputeront les quarts de finale leur CAN face au Mali ou le Burkina Faso.

