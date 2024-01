Alors que le Sénégal se prépare pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ce lundi, un joueur capte particulièrement l’attention : Ismaïla Sarr. L’international sénégalais anime les discussions du mercato hivernal avec l’intérêt manifesté par Villarreal et l’entrée en lice de Nottingham Forest.

Recruté l’été dernier en provenance de Watford pour une somme de 13 millions d’euros, Ismaila Sarr n’a pas convaincu et son départ de la cité phocéenne pourrait être acté lors de ce mercato hivernal. La faute en revient à la blessure et au départ précipité de Marcelino, qui l’a toujours tenu en haute estime. Ce dernier, désormais sur le banc de l’équipe de Villarreal, a demandé à sa direction de faire le maximum pour recruter le champion d’Afrique en titre avant la fermeture de cette fenêtre de transferts, selon les informations de Footmercato. Le pensionnaire de la Liga espagnole, a été le premier à manifester son intérêt pour l’attaquant sénégalais.

Les négociations semblent être en cours, ouvrant la voie à une potentielle transition vers l’Espagne. Cependant, le scénario a pris une tournure inattendue avec l’entrée en scène de Nottingham Forest. Le club anglais, en difficulté en Premier League anglaise avec seulement 26 buts inscrits après 21 matchs disputés, a rejoint la course pour recruter Ismaïla Sarr. Les Anglais pensent que le profil du joueur sénégalais contribuera à relancer l’équipe, actuellement 16ème du championnat anglais. Une nouvelle dynamique qui ajoute donc une couche supplémentaire de suspense au destin du joueur sénégalais.

Toutefois, malgré toutes ces tractations en coulisses, Ismaïla Sarr demeure concentré sur un objectif immédiat : le match des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre la Côte d’Ivoire, prévu ce lundi 29 janvier 2024. L’ailier déjà auteur d’un but et deux passes décisives dans cette CAN, rêve d’un doublé avec les Lions du Sénégal.

wiwsport.com